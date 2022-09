Martina Rossi, morta per sfuggire a stupro. Uno dei condannati premiato dal Coni per meriti sportivi



Alessandro Albertoni, uno dei due condannati per la morte di Martina Rossi, precipitata da un hotel per sfuggire a uno stupro, sarà premiato dal Coni per meriti sportivi. Rabbia dei genitori della studentesse genovese: “Siamo increduli”

