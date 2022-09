Meteo, esperti in allarme per l’autunno: rischio forti uragani in arrivo sulla Penisola



Il gran caldo estivo di quest’anno potrebbe presto lasciare spazio a una serie di forti nubifragi in arrivo dai mari, riscaldati a livelli da record nei mesi precedenti. Il rischio è quello di passare dall’emergenza per il caldo a quella per le alluvioni.

