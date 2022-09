“Mi ammazzo” e invia video alla moglie: la donna è sotto inchiesta per omissione di soccorso



Un 40enne di Pisa ha filmato i preparativi del suicidio per poi inviare il video alla moglie. La donna non avrebbe fatto nulla per fermarlo ed ora è sotto inchiesta insieme ad un conoscente.

