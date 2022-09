Migranti, 250 persone alla deriva in Sicilia: “Da tre giorni senza cibo e acqua potabile a bordo”



In totale sono più di 700 i migranti recuperati da tre ong in attesa di un porto sicuro in Sicilia. La situazione più drammatica è quella denunciata da Alarm Phone, con un’imbarcazione alla deriva sulla quale ci sarebbero circa 80 bambini.

