Morso da una vipera mentre taglia l’erba, anziano muore dopo quasi dieci giorni di agonia



Non ce l’ha fatta l’anziano che il 27 agosto scorso era stato morsicato da una vipera mentre stava falciando l’erba nel suo giardino a Sartiano, in Valmarecchia, in provincia di Rimini.

Continua a leggere



Non ce l’ha fatta l’anziano che il 27 agosto scorso era stato morsicato da una vipera mentre stava falciando l’erba nel suo giardino a Sartiano, in Valmarecchia, in provincia di Rimini.

Continua a leggere

Continua a leggere