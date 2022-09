Non va in spiaggia perché ha mal di testa, Elia Fiorio trovato morto nel suo letto dagli amici



Elia Fiorio è morto a 24 anni nel letto della sua stanza d’albergo di Maiorca, lì dove era andato in vacanza con alcuni amici. Le autorità spagnole credono che il giovane sia deceduto per cause naturali.

