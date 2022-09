Omicidio Civitanova, perché i funerali di Alika verranno ancora rinviati



Saranno celebrati tra il 17 e il 18 settembre prossimi i funerali di Alika Ogorchuckwu, il 39enne venditore ambulante nigeriano, residente a San Severino, ucciso in strada a Civitanova Marche (Macerata) il 29 luglio scorso. Si aspettano i visti per i fratelli in attivo dalla Nigeria.

