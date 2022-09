Omicidio fidanzati di Lecce, per pm l’ergastolo non basta: per de Marco chiesto isolamento in cella



Il pubblico ministero ha presentato il ricorso contro la sentenza di condanna emessa della Corte d’Assise di Lecce e ha chiesto la misura restrittiva ulteriore dell’isolamento in carcere.

