Oroscopo di oggi venerdì 2 settembre 2022: Ariete e Gemelli parlino solo in presenza dell’avvocato



Oroscopo di oggi, venerdì 2 settembre 2022, e previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Il protagonista resta il pianeta Mercurio, in opposizione a Giove in Ariete. Come dire che non tratterremo quello che vogliamo dire, ma che spesso le parole saranno confuse o poco sagge.

