Papa Luciani proclamato beato, la festa sarà il 26 agosto



Papa Francesco ha pronunciato la formula di beatificazione di Giovanni Paolo I davanti a una folla di fedeli accorsi per l’occasione in piazza San Pietro, in Vaticano.

Continua a leggere



Papa Francesco ha pronunciato la formula di beatificazione di Giovanni Paolo I davanti a una folla di fedeli accorsi per l’occasione in piazza San Pietro, in Vaticano.

Continua a leggere

Continua a leggere