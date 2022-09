Perché la famiglia naturale non esiste in natura, spiegato ai politici dall’evoluzionista Telmo Pievani



Telmo Pievani, evoluzionista e filosofo della biologia, spiega a Fanpage.it come in natura esistano innumerevoli modelli di famiglia: i cuccioli possono essere anche accuditi dal gruppo, da due madri o da due padri. L’omosessualità è diffusissima, così come la transessualità. Ecco qualche esempio.

Continua a leggere



Telmo Pievani, evoluzionista e filosofo della biologia, spiega a Fanpage.it come in natura esistano innumerevoli modelli di famiglia: i cuccioli possono essere anche accuditi dal gruppo, da due madri o da due padri. L’omosessualità è diffusissima, così come la transessualità. Ecco qualche esempio.

Continua a leggere

Continua a leggere