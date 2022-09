Perché l’inasprimento delle pene in Italia non basta a combattere i femminicidi



I femminicidi di Alessandra Matteuzzi e Giuseppina Fumarola evidenziano come l’aumento delle pene non sia sufficiente ad arginare il fenomeno e come, in questi casi, non si tenga quasi mai conto degli orfani di femminicidio.

