Perché potremmo rimanere senza bibite gasate



Tra mancanza di materie prime e costo di energia, per molte aziende alimentari e di bibite la produzione non è più sostenibile se non alzando il prezzo finale del prodotto o tagliando la produzione.

Continua a leggere



Tra mancanza di materie prime e costo di energia, per molte aziende alimentari e di bibite la produzione non è più sostenibile se non alzando il prezzo finale del prodotto o tagliando la produzione.

Continua a leggere

Continua a leggere