Percorre 20 km contromano sulla A1 ma si rifiuta di fermarsi e tampona la polizia: fermata 64enne



Un’automobilista residente in Germania di 64 anni ha percorso 20 chilometri in contromano sull’autostrada A1 in direzione Bologna. La donna è stata fermata dagli agenti della Polstrada.

