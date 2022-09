Resta vedevo con 2 figlie piccole, i colleghi gli regalano 100 giorni di ferie: “Segno di fratellanza”



La storia di Francesco Battistella a cui i colleghi del Cash and Carry di Preganziol ha regalato in totale circa 100 giorni di ferie in modo da lasciargli il tempo di affrontare il lutto per la morte prematura della moglie, Jane, a causa di un tumore al seno: “Mi hanno dato il bene più prezioso: il tempo”.

