Scomparso da 3 giorni, si cerca Ivan: avrebbe dovuto esibirsi con la sua band ad un festival musicale



Si cerca nel Vicentino Ivan Dragicevic. L’uomo, 39 anni, di origine serba e chitarrista in una band musicale, è scomparso dalla casa in cui vive con la madre da venerdì scorso. Si sarebbe dovuto esibire ieri sera in un Festival a Malo.

Continua a leggere



Si cerca nel Vicentino Ivan Dragicevic. L’uomo, 39 anni, di origine serba e chitarrista in una band musicale, è scomparso dalla casa in cui vive con la madre da venerdì scorso. Si sarebbe dovuto esibire ieri sera in un Festival a Malo.

Continua a leggere

Continua a leggere