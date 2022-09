Segregata in casa per 22 anni, fratello e cognata si difendono: “Niente di vero in quello che dice”



Il fratello e la cognata della donna di 67 anni segregata in casa per 22 anni in provincia di Campobasso hanno raccontato la loro versione dei fatti a Mattino Cinque. I due sostengono che non vi sia nulla di vero nei racconti della donna.

Continua a leggere



Il fratello e la cognata della donna di 67 anni segregata in casa per 22 anni in provincia di Campobasso hanno raccontato la loro versione dei fatti a Mattino Cinque. I due sostengono che non vi sia nulla di vero nei racconti della donna.

Continua a leggere

Continua a leggere