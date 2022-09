Sei morti in una notte per una bomba d’acqua, ma continuiamo a ignorare l’emergenza clima



Morti e dispersi per una bomba d’acqua, come è successo ieri con l’alluvione nelle Marche, rischiano di diventare la nostra tragica normalità. Eppure stiamo continuando a non parlarne, anche in campagna elettorale.

