Si ferisce con i vetri rotti della portafinestra, Manuel muore dissanguato da solo in casa



Manuel Godoy è deceduto in maniera tragica nella sua casa di Rovereto, in Trentino. Per i carabinieri la morte non è sospetta ma accidentale.

Continua a leggere



Manuel Godoy è deceduto in maniera tragica nella sua casa di Rovereto, in Trentino. Per i carabinieri la morte non è sospetta ma accidentale.

Continua a leggere

Continua a leggere