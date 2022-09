Si tuffa nel lago e muore annegato: agenzia funebre rinuncia al guadagno per il funerale di Favour



“In 26 anni che sono qui in Italia non ho mai trovato persone così”. Così il papà di Favour Igboh, il ragazzo morto annegato lo scorso agosto dopo essere tuffato nel lago di Como, ringrazia la Caldart di Belluno per il bellissimo gesto.

Continua a leggere



“In 26 anni che sono qui in Italia non ho mai trovato persone così”. Così il papà di Favour Igboh, il ragazzo morto annegato lo scorso agosto dopo essere tuffato nel lago di Como, ringrazia la Caldart di Belluno per il bellissimo gesto.

Continua a leggere

Continua a leggere