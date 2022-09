Terremoto Ascoli e Teramo, il professor Tondi: “Non ci sono grandi faglie, mai scosse distruttive”



Il professor Emanuele Tondi, docente di geologia all’Università di Camerino ed esperto conoscitore delle faglie del centro Italia: “Nell’area dell’epicentro non sono note grandi faglie in grado di generare forti terremoti. Se andiamo ad analizzare la sismicità storica notiamo che in zona non si sono mai verificati terremoti di forte intensità”.

