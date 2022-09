Trentino, ritrovato in un fiume il cadavere di una donna scomparsa



Il cadavere della donna di 39 anni scomparsa mercoledì sera da Vervò è stato ritrovato in fondo a una forra a Toss di Ton, in Val di Non.

