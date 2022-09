“Vengo in Italia e ti ammazzo”, ma quando arriva trova i carabinieri: 25enne arrestato a Bologna



Un ragazzo siriano residente in Germania ha minacciato l’ex moglie italiana che l’avrebbe uccisa non appena fosse andato a casa sua per incontrare la figlia. Il 25enne è stato arrestato.

