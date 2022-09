Volontario 18enne picchiato e ferito sull’ambulanza dalla compagna dell’uomo che stava soccorrendo



Il volontario 18enne era intervenuto in qualità di soccorritore volontario per medicare un uomo dopo una lite in casa a Firenze.

Continua a leggere



Il volontario 18enne era intervenuto in qualità di soccorritore volontario per medicare un uomo dopo una lite in casa a Firenze.

Continua a leggere

Continua a leggere