Abbandonano figlie adottate: “Erano troppo aggressive”. Le bimbe: “Ci chiudevano nello sgabuzzino”



Una triste storia familiare dalla provincia di Modena. La coppia aveva adottato le sorelle di 9 e 10 anni, ma poi il rapporto si era deteriorato durante il lockdown. Le piccole hanno denunciato pesanti maltrattamenti: in alcune occasioni sarebbero state segregate per ore in uno sgabuzzino. I genitori ora rischiano il carcere.

