Affetto da una malattia rara, Ettore rischia di morire a scuola: “Non ci mandano Oss specializzati”



Ettore ha sei anni e soffre di una malattia particolarmente rara. Ha quindi bisogno di un’assistenza continua sia a casa che a scuola. I suoi genitori sono costretti a dover fare i conti con l’Ussl di Bassano del Grappa-Vicenza che invia loro operatrici spesso non formate o non aggiornate: “Io ho bisogno di persone che sono formate perché non posso avere l’ansia che possa accadere qualcosa di grave”, racconta la mamma a Fanpage.it.

Continua a leggere



Ettore ha sei anni e soffre di una malattia particolarmente rara. Ha quindi bisogno di un’assistenza continua sia a casa che a scuola. I suoi genitori sono costretti a dover fare i conti con l’Ussl di Bassano del Grappa-Vicenza che invia loro operatrici spesso non formate o non aggiornate: “Io ho bisogno di persone che sono formate perché non posso avere l’ansia che possa accadere qualcosa di grave”, racconta la mamma a Fanpage.it.

Continua a leggere

Continua a leggere