Alessia e Giulia travolte dal treno a Riccione, il papà: “Sempre stato presente, non riesco a parlare”



Vittorio Pisanu papà delle due sorelle Giulia e Alessia, morte il 31 luglio scorso investite da un treno alla stazione di Riccione, a Domenica In: “Loro volevano sempre andare a ballare in discoteca, io avevo il terrore. Non potevo immaginare cosa sarebbe successo poco dopo”.

