Allerta meteo per maltempo e temporali domani mercoledì 12 ottobre: la Regione interessata



Scatta l’allerta meteo gialla e arancione per domani mercoledì 12 ottobre in Sardegna per temporali e rischio idrogeologico. Il bollettino emanato dalla Protezione Civile.

