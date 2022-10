Assaliti dalle vespe nel parco durante il picnic. In 4 finiscono in ospedale, c’è anche un bimbo



Giornata da incubo per un gruppo di circa 15 persone al Parco Raucci di Lecce. Otto persone in ospedale, provvidenziale l’intervento di un agente. Punto anche il comico Giampaolo Morelli, del gruppo The Lesionati.

