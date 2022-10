Bambino di 2 anni ingerisce hashish in casa: ricoverato all’ospedale di Vicenza



Un bimbo di 2 anni è stato portato in ospedale dopo aver ingerito dell’hashish lasciato incustodito nella camera da letto dal padre. È accaduto in provincia di Vicenza. Le condizioni del piccolo non sono gravi.

