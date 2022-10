Burioni racconta la sua esperienza col Covid: “Febbre e tosse, senza vaccino avrei rischiato la vita”



Roberto Burioni ha raccontato a Che tempo che fa la sua esperienza col Covid: “Ho avuto febbre, mal di gola e tosse, ma sono qui in buona salute a dirvi che il vaccino funziona. Senza sarei potuto finire in una camera di ospedale o in rianimazione rischiando la vita”.

