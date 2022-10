Caccia russi in spazio aereo Nato: scatta lo scrumble, decollo immediato per Eurofighter italiani



L’Aeronautica militare ha fatto sapere che è scattato oggi lo scrumble, cioè il decollo immediato degli Eurofighter italiani impegnati in attività di Air Policing in Polonia per intercettare 4 caccia russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese.

Continua a leggere



L’Aeronautica militare ha fatto sapere che è scattato oggi lo scrumble, cioè il decollo immediato degli Eurofighter italiani impegnati in attività di Air Policing in Polonia per intercettare 4 caccia russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese.

Continua a leggere

Continua a leggere