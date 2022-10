Canta per gli amici e si sente male, Giannino muore al ristorante stroncato da un infarto



È morto dinanzi ai suoi amici mentre cantava una canzone il 71enne Giannino, ex sottufficiale in pensione, stroncato da un infarto durante una serata canora in un ristorante.

