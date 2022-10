Cartabellotta (Gimbe): “Covid imprevedibile. Reintegro sanitari no vax? Amnistia anti-scientifica”



Secondo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, “bene lo stop al bollettino quotidiano ma sia garantito l’accesso ai dati, mentre il reintegro dei sanitari no vax è una amnistia anti-scientifica e diseducativa. Discontinuità del nuovo governo non si riduca ad uno un mero smantellamento delle misure in atto”.

