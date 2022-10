Caso Martina Rossi, i genitori: “La decisione non arrivava mai, ora giustizia è fatta”



Si sono costituiti Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati per la tentata violenza sessuale a Martina Rossi. I genitori della giovane morta in Spagna: “Il tempo passava, noi cercavamo di capire cosa stava succedendo ad Arezzo e Firenze, ma la decisione non arrivava mai”.

