Catania, neonata uccisa da un batterio killer: genitori denunciano l’ospedale, aperta un’inchiesta



La neonata è risultata positiva al Serratia Marcescens, un batterio dai gravissimi effetti contratto in ospedale: per lei non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere



La neonata è risultata positiva al Serratia Marcescens, un batterio dai gravissimi effetti contratto in ospedale: per lei non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere

Continua a leggere