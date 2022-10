Chi è Ales Bialiatski e perché ha vinto il Premio Nobel per la Pace 2022



Il sessantenne Ales Bialiatski è stato arrestato decine di volte in Bielorussia per la sua attività ed è attualmente ancora in carcere, senza processo da ormai oltre due anni.

