Chi era Elia Putzolu, foreign fighter italiano ucciso in Ucraina che combatteva coi russi nel Donetsk



Elia Putzolu aveva 28 anni ed era originario della Sardegna. Si era trasferito prima a Milano, dove aveva lavorato come barista, e poi in Russia. Dal 2019 si trovava in Donbass. Putzolu è il terzo foreign fighter italiano morto in Ucraina.

Continua a leggere



Elia Putzolu aveva 28 anni ed era originario della Sardegna. Si era trasferito prima a Milano, dove aveva lavorato come barista, e poi in Russia. Dal 2019 si trovava in Donbass. Putzolu è il terzo foreign fighter italiano morto in Ucraina.

Continua a leggere

Continua a leggere