Clima e temperature record, Mercalli: “Presto ricorderemo il 2022 come uno degli anni più freschi”



Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Metereologica Italiana: “Tra trent’anni penseremo all’estate del 2022 come a una delle più fresche. Continuando di questo passo nel 2040 potremmo registrare fino a 45 gradi in città come Bologna e Milano”.

