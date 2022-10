Come risparmiare sulla bolletta del gas in inverno nonostante l’aumento dei prezzi



L’analisi del think thank ECCO sul prezzo del gas, sui consumi e sui risparmi in vista del prossimo inverno e con la crisi energetica. Il direttore Matteo Leonardi a Fanpage.it: “Investire in efficienza e rinnovabili. Se il gas costa caro o le famiglie italiane pagano le bolletta o stanno al freddo”.

