Contatore bloccato per mancato pagamento, 94enne rompe i sigilli e ruba il gas per il suo ristorante



È stato condannato per aver rubato il gas dal contatore che era stato posto sotto sigillo per mancato pagamento il 94enne protagonista della vicenda in Abruzzo.

Continua a leggere



È stato condannato per aver rubato il gas dal contatore che era stato posto sotto sigillo per mancato pagamento il 94enne protagonista della vicenda in Abruzzo.

Continua a leggere

Continua a leggere