Covid, Bassetti: “Troppi tamponi e bollettini: così non decollano le quarte dosi di vaccino”



L’intervista di Fanpage.it a Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive ospedale San Martino di Genova: “I dati ci dicono che sta ritornando a circolare il virus. Ma non è detto che la pressione sugli ospedali torni a salire. Siamo in una situazione paradossale per cui con i numeri che vengono dati dal bollettino non si capisce cosa realmente stia succedendo”.

