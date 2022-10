Due attivisti per il clima hanno lanciato purè di patate contro un quadro di Monet



A Potsdam, in Germania, due attivisti per il clima di Last Generation hanno lanciato purè di patate contro un famoso dipinto di Monet esposto al Museo Barberini. Non era presente il vetro protettivo.

