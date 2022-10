Emergency: “Le armi non sono mai la soluzione, Putin fermi i bombardamenti, si apra un vero negoziato”



Verso la manifestazione per la pace del 5 novembre. Rossella Miccio, presidente di Emergency, a Fanpage.it: “Nessuna equidistanza rispetto a Russia e Ucraina. Ma ora è il momento di lavorare per un cessate il fuoco e per una conferenza internazionale di pace”.

