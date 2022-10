Esce di casa e scompare, forze dell’ordine e volontari lo cercano per ore ma lui era in osteria



Il singolare episodio si è consumato nei giorni scorsi tra i boschi del Canavese e vede come protagonista un 61enne del posto che in realtà non sapeva nulla della denuncia di scomparsa che lo riguardava.

Continua a leggere



Il singolare episodio si è consumato nei giorni scorsi tra i boschi del Canavese e vede come protagonista un 61enne del posto che in realtà non sapeva nulla della denuncia di scomparsa che lo riguardava.

Continua a leggere

Continua a leggere