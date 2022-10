Fa domanda per diventare bidella nel 1985, assunta 37 anni dopo: “L’avevo quasi dimenticata”



Marcella Primiceri, una 58enne di Mesagne in provincia di Brindisi, dopo essersi trasferita in Germania 9 anni fa, ha ricevuto la chiamata per prendere ruolo come collaboratrice scolastica. La domanda risale al 1985.

