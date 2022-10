Federico Negri arrestato in India, il 17 ottobre l’udienza per scarcerazione: non pagò tassa di 40 euro



Si terrà il 17 ottobre la prima udienza per la scarcerazione di Filippo Negri, volontario 28enne arrestato a luglio in India. Il giovane non pagò una tassa di 40 euro per l’ingresso nel Paese.

Continua a leggere



Si terrà il 17 ottobre la prima udienza per la scarcerazione di Filippo Negri, volontario 28enne arrestato a luglio in India. Il giovane non pagò una tassa di 40 euro per l’ingresso nel Paese.

Continua a leggere

Continua a leggere