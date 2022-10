Firenze, 24enne trovato morto con coltellata alla gola: accanto a lui un 27enne ferito in modo grave



Il cadavere di un ragazzo di 24 anni di origine marocchina è stato trovato a Firenze in via delle Gore, non lontano dall’ospedale di Careggi. Accanto a lui un connazionale 27enne ferito che ora si trova in prognosi riservata. Sarebbero rimasti coinvolti in una rissa.

