Foggia, minacce di licenziamento per chi non votava per il figlio: interdetto ex presidente Astra



Ludovico Maffei, ex presidente Astra, cooperativa concessionaria di un appalto pubblico per la fornitura di servizi per gli asili nido comunali a Foggia, avrebbe minacciato le lavoratrici prospettando loro un licenziamento o un mancato rinnovo contrattuale se non avessero votato per il figlio candidato alle elezioni.

