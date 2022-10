Francesco, morto a 7 anni per un’otite: chiesti 4 anni di condanna per il medico omeopata



La Procura di Ancona ha chiesto una condanna a 4 anni per il medico omeopata pesarese Massimiliano Mecozzi, 60 anni, per la vicenda del bimbo morto per una gravissima infezione sviluppata da un’otite curata con l’omeopatia.

Continua a leggere



La Procura di Ancona ha chiesto una condanna a 4 anni per il medico omeopata pesarese Massimiliano Mecozzi, 60 anni, per la vicenda del bimbo morto per una gravissima infezione sviluppata da un’otite curata con l’omeopatia.

Continua a leggere

Continua a leggere